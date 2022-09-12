Тайбэй, 12 сентября, 2022, 06:16 — ИА Регнум. Метеорологическое агентство Тайваня выпустило предупреждение в связи с приближением тайфуна «Муифа», который стал 12-м в этом году, сообщает 11 сентября агентство Синьхуа.

NASA Johnson Space Center Тайфун

По данным агентства, центр тайфуна находился на 22,5 градуса северной широты и 124,5 градуса восточной долготы и двигался с севера на запад со скоростью 7 км/ч. Пострадавшее от тайфуна средней силы агентство также предупредило о сильных дождях на севере острова в воскресенье.

Согласно прогнозам, «Муифа» будет ближе всего к острову 12 и 13 сентября, а начиная с 14 сентября будет постепенно удаляться. Тайвань выпустил морское предупреждение в связи с 11-м в этом году тайфуном «Хиннамнор» 2 сентября и отменил предупреждение 4 сентября.