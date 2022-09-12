Южно-Сахалинск, , 06:16 — REGNUM На Сахалине подвели предварительные итоги выборов депутатов областной думы. За три дня в голосовании принял участие 111 161 человек или 29,73%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в избиркоме островного региона.

Выборы

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По единому избирательному округу большинство голосов набрала «Единая Россия» — за список партии проголосовали 52 359 человек или 47,2%. КПРФ на выборах поддержали 14,25% избирателей, ЛДПР — 9,19%. «Новые люди» набрали на выборах на Сахалине 8,89%, «Партия пенсионеров» — 6,7%, «Справедливая Россия — за правду» — 5,14%.

Наименьшее число голосов набрали партии «Коммунистическая партия коммунисты России», «Российская партия свободы и справедливости» и «Родина» — 2,55%, 1,46% и 0,72% соответственно.

Между партиями разделят 8 мандатов в думе Сахалина.

Ещё 18 мест получат кандидаты, одержавшие победу на 18 одномандатных округах.

Как сообщало ИА REGNUM, по предварительным результатам голосования 11 сентября, победу на выборах депутатов Петропавловска-Камчатского одержала «Единая Россия».