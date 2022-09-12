Саяногорск, Хакасия, , 06:15 — REGNUM В городах Саяногорске и Абазе (Хакасия) в единый день голосования 11 сентября избрали новых глав.

Хакасия Иван Шилов © ИА REGNUM

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, по данным ГАС «Выборы», главой Саяногорска стал Евгений Молодняков. Он был выдвинут «Единой Россией» и получил 7288 голосов (68,06%). Второе место — у Андрея Шашева (ЛДПР), получившего 1017 голосов (9,50%). Остальные трое кандидатов получили менее тысячи голосов.

Главой Абазы по итогам выборов становится Валентина Филимонова, выдвинутая «Единой Россией». Она получила 3232 голоса (92,13%). Второе место — у Натальи Черновой (самовыдвижение, 120 голосов, 3,42%). Третий кандидат — Роман Кадуцкий (ЛДПР) — получил 112 голосов (3,19%).

Как сообщало ИА REGNUM, выборы главы Саяногорска были досрочными. Предыдущий мэр Михаил Валов ушёл в отставку в мае 2022 года. В республиканском правительстве тогда сообщили, что он покинул пост «в связи с состоянием здоровья».

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Справка: Евгений Молодняков родился 24 февраля 1978 года в Саяногорске. Согласно данным с сайта ЦИК, является директором по связям с общественностью и государственными органами в АО «РУСАЛ Саяногорский Алюминиевый Завод». Депутат совета депутатов Саяногорска V созыва на непостоянной основе.

Валентина Филимонова родилась 4 февраля 1969 года в городе Норильске Красноярского края. Является главой Абазы. Впервые была избрана мэром Абазы в 2017 году.

Саяногорск — город в Хакасии, административный центр городского округа город Саяногорск. Образован в ноябре 1975 года. На начало 2020 года численность населения составляла 58 769 человек.

Абаза — город в Хакасии, расположен в горно-таёжной местности, в 176 км от столицы региона — Абакана. Население — около 14 тысяч человек.

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