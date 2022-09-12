Саяногорск, Хакасия, 12 сентября, 2022, 06:15 — ИА Регнум. В городах Саяногорске и Абазе (Хакасия) в единый день голосования 11 сентября избрали новых глав.

Иван Шилов ИА REGNUM Хакасия

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, по данным ГАС «Выборы», главой Саяногорска стал Евгений Молодняков. Он был выдвинут «Единой Россией» и получил 7288 голосов (68,06%). Второе место — у Андрея Шашева (ЛДПР), получившего 1017 голосов (9,50%). Остальные трое кандидатов получили менее тысячи голосов.

Главой Абазы по итогам выборов становится Валентина Филимонова, выдвинутая «Единой Россией». Она получила 3232 голоса (92,13%). Второе место — у Натальи Черновой (самовыдвижение, 120 голосов, 3,42%). Третий кандидат — Роман Кадуцкий (ЛДПР) — получил 112 голосов (3,19%).

Как сообщало ИА REGNUM, выборы главы Саяногорска были досрочными. Предыдущий мэр Михаил Валов ушёл в отставку в мае 2022 года. В республиканском правительстве тогда сообщили, что он покинул пост «в связи с состоянием здоровья».

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Справка: Евгений Молодняков родился 24 февраля 1978 года в Саяногорске. Согласно данным с сайта ЦИК, является директором по связям с общественностью и государственными органами в АО «РУСАЛ Саяногорский Алюминиевый Завод». Депутат совета депутатов Саяногорска V созыва на непостоянной основе.

Валентина Филимонова родилась 4 февраля 1969 года в городе Норильске Красноярского края. Является главой Абазы. Впервые была избрана мэром Абазы в 2017 году.

Саяногорск — город в Хакасии, административный центр городского округа город Саяногорск. Образован в ноябре 1975 года. На начало 2020 года численность населения составляла 58 769 человек.

Абаза — город в Хакасии, расположен в горно-таёжной местности, в 176 км от столицы региона — Абакана. Население — около 14 тысяч человек.

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