На выборах губернатора Свердловской области проголосовали 28,47% граждан
Екатеринбург, 12 сентября, 2022, 06:15 — ИА Регнум. В Свердловской области явка на выборы губернатора региона составила 28,47%. Об этом сообщает облизбирком.
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Выборы
23 648 бюллетеней оказались недействительны, а ещё два — утрачены. Действительными значатся 916 755 бюллетеней.
Как сообщало ИА REGNUM, выборы проводились 11 сентября. На них победил действующий губернатор Евгений Куйвашев. За него проголосовали 65,78% избирателей.