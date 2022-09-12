Екатеринбург, 12 сентября, 2022, 06:15 — ИА Регнум. В Свердловской области явка на выборы губернатора региона составила 28,47%. Об этом сообщает облизбирком.

uglowp Выборы

23 648 бюллетеней оказались недействительны, а ещё два — утрачены. Действительными значатся 916 755 бюллетеней.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы проводились 11 сентября. На них победил действующий губернатор Евгений Куйвашев. За него проголосовали 65,78% избирателей.