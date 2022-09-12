Пекин, 12 сентября, 2022, 06:13 — ИА Регнум. Экспорт автомобилей в Китае вырос на 65% в годовом исчислении и достиг рекордного уровня в августе, показали данные Китайской ассоциации автопроизводителей, передает агентство Синьхуа.

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В прошлом месяце страна экспортировала 308 000 автомобилей, что на 6,2% больше, чем месяцем ранее, сообщила ассоциация, отметив, что впервые ежемесячный экспорт автомобилей из Китая превысил 300 000 единиц. Согласно данным, в августе за рубежом было продано около 260 000 легковых автомобилей, что на 68,7% больше в годовом исчислении и на 7,6% больше в месячном исчислении.

Быстрое расширение производства электромобилей стало изюминкой автомобильного экспорта Китая. В прошлом месяце было экспортировано 83 000 единиц новостей, увеличившись на 82,3% в годовом исчислении и на 53,6% в месячном исчислении. Экспорт электромобилей почти удвоился в годовом исчислении за первые восемь месяцев этого года и составил 340 000 единиц.

Данные также показали, что в период с января по август экспорт автомобилей из Китая приблизился к 1,82 млн единиц, увеличившись на 52,8% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.