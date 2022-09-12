Владивосток, , 06:10 — REGNUM В Приморье подведены предварительные итоги единого дня голосования, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

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11 сентября во Владивостоке выбирали депутатов городской думы. Также выборы прошли в Арсеньеве, Артёме, Большом Камне, Находке, Дальнегорске, Фокино, в Пожарском и Хасанском районах.

В столице Приморья по 19 округам победили кандидаты от партии «Единая Россия», всего прогнозируется 25 мандатов из 35.

Корпус депутатов думы Владивостока обновился на 2/3, из 35 депутатов только 12 — представители прошлого созыва. По два мандата — ЛДПР и КПРФ и восемь — получили самовыдвиженцы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье в 20:00 по местному времени (13:00 мск) закрылись все избирательные участки. В течении дня в региональных телеграм-каналах появлялись сообщения о нарушениях.