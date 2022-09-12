Троицк, Челябинская область, , 06:07 — REGNUM В Челябинской области закончен подсчёт голосов на довыборах депутата регионального Заксобрания по Троицкому округу №25. Об этом сообщает ЦИК России.

Выборы Natadart.ru

Всего на мандат претендовали шестеро кандидатов. Из 28 829 действительных избирательных бюллетеней 18 460 были за Светлану Черепухину, выдвинутую «Единой Россией».

Выборы проводились в связи с уходом депутата Заксобрания Владимира Павлова в Госдуму. Он тоже представлял в Заксобрании «Единую Россию».