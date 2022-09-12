Якутск, , 06:04 — REGNUM В Якутии 11 сентября выбирали глав девяти районов. Победу на выборах одержали пять представителей «Единой России», один кандидат от партии «Справедливая Россия — за правду» и три самовыдвиженца, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных регионального избиркома.

Выборы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Самовыдвиженцы победили в Мегино-Кангаласском, Ленском и Абыйском районах Якутии. Мегино-Кангаласский район возглавит Дмитрий Тихонов, он набрал 58,51% голосов и обошёл семерых кандидатов, в том числе единоросса Семёна Потапова (37,81%). В Ленском районе место главы администрации займёт выдвигавшийся без партийной поддержки Жумарт Абильманов (42,78%), единоросс Александр Хорунов получил 33,19% голосов. В Абыйском районе на место главы претендовали всего два кандидата, и победу одержал самовыдвиженец Владимир Новиков, получивший поддержку 67,64% избирателей.

Среднеколымский район возглавит представитель «Справедливой России — за правду» Иван Лаптев, результат которого — 49,07%. Он не намного опередил Евгения Слепцова (48,44%), баллотировавшегося от «Единой России».

В Верхневилюйском районе за кресло главы боролись два кандидата, и единоросс Владимир Поскачин опередил самовыдвиженца Эдуарда Гаврильева, набрав 93,87% голосов. В Нюрбинском, Томпонском и Верхоянском районах также победили единороссы Алексей Иннокентьев (68,09%), Яков Степанов (48,85%) и Владислав Иванов (51,79%).

Как сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования 11 сентября в Якутии завершились 484 избирательные кампании. В том числе жители республики голосовали за девять глав районов и 189 руководителей администраций в поселениях. Также состоялись выборы в 13 районных центрах.