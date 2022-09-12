Владивосток, 12 сентября, 2022, 05:53 — ИА Регнум. Тайфун «Хиннамнор», который бушевал в Приморье 6–7 сентября не только нанёс разрушения, но и забрал жизни не менее трёх человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

FramaKa Последствия тайфуна

Читайте также: В Приморье вывозят на судах жителей из отрезанных стихией сёл

О трагедии в эфире радио «Владивосток FM» рассказал губернатор Олег Кожемяко: «Тайфун прошёл быстро, но принёс очень много вреда. У нас погибли, к сожалению, три человека. В Тернейском районе — мужчина, утонувшая машина. В Лазовском районе женщину смыло потоком в Кишинёвке. В Дальнегорске тоже смыло потоком женщину».

В региональных телеграм-каналах приморцы пишут, что может было и больше жертв.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей Приморья, которые оказались заблокированы в населённых пунктах после тайфуна «Хиннамнор» в прибрежных районах, вывозят на вертолётах. Наиболее пострадал от стихии Лазовский муниципальный округ.