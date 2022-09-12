Берлин, , 05:49 — REGNUM Подход дочерних структур компании Siemens к ремонту и техническому обслуживанию турбин для газопровода «Северный поток» неприемлем. Об этом 12 сентября заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.

Северный поток Официальный сайт ПАО «Газпром»

Дипломат напомнил, что недавно из-за утечки масла была остановлена последняя турбина на насосной станции «Портовая».

«Представители Siemens выступили с заявлением, что такое, мол, случалось и ранее, и в этом нет «ничего страшного». Для нас такой подход неприемлем», — приводят слова Нечаева «Известия».

Он добавил, что это небезопасно, поэтому неисправное оборудование эксплуатироваться не будет.

По словам посла, Газпром добивается от Siemens строгого выполнения обязательств по защите оборудования.

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