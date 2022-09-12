Омск, 12 сентября, 2022, 05:40 — ИА Регнум. Стали известны предварительные результаты выборов в городской совет Омска VII созыва. Как сообщил 12 сентября в своём телеграм-канале мэр Омска Сергей Шелест, горизбирком обработал 100% бюллетеней.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Согласно имеющимся данным, большинство мест в горсовете взяла «Единая Россия» — 35. Три места — у «Справедливой России», одно — у КПРФ. Также в муниципальный парламент попал один самовыдвиженец.

Всего на участие в выборах депутатов городского совета Омска зарегистрировались 230 кандидатов.

Напомним, выборы депутатов Омского горсовета VI созыва состоялись 10 сентября 2017 года. Было избрано 40 депутатов.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в единый день голосования 11 сентября в Омской области проводилось 12 избирательных кампаний. Самая крупная — выборы депутатов горсовета Омска. Явка на выборах в горсовет составила около 14%. Проголосовали порядка 120 тысяч человек.

Читайте также: Избирательные участки закрылись в Омской области