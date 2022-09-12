Петропавловск-Камчатский, 12 сентября, 2022, 05:38 — ИА Регнум. По предварительным результатам голосования 11 сентября, победу на выборах депутатов Петропавловска-Камчатского одержала «Единая Россия», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом избиркоме.

Rk.gov.ru Выборы

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По единому муниципальному избирательному округу явка составила 14,47%. «Единая Россия» набрала 10 085 голосов или 53,7%. На втором месте оказалась ЛДПР — 14,12%, на третьем — КПРФ — 11,69%. За партию «Справедливая Россия — Патриота - За правду» проголосовали 1394 человека (7,43%). «Российскую партию пенсионеров за социальную справедливость» поддержали 1010 избирателей (5,38%).

Между партиями разделят 10 мандатов в думе. Ещё 20 получат кандидаты прошедшие по десяти двухмандатным округам.

Как сообщало ИА REGNUM, на досрочных губернаторских выборах в Томской области к утру 12 сентября обработано 100% бюллетеней. С большим отрывом победу одержал кандидат от «Единой России», временно исполняющий обязанности главы региона Владимир Мазур.