Екатеринбург, 12 сентября, 2022, 05:21 — ИА Регнум. В Свердловской области ликвидированы все очаги природных пожаров. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

Dave Hogg Пожар

С начала года на территории области был ликвидирован 541 природный пожар. Огонь прошёл более 12 тысяч гектаров леса.

По сравнению с 2021 годом количество природных пожаров снизилось в два с половиной раза. А площадь, пройденная огнём, уменьшилась более чем в три раза.