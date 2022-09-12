Томск, , 05:17 — REGNUM На досрочных губернаторских выборах в Томской области к утру 12 сентября обработано 100% бюллетеней. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального избиркома.

Владимир Мазур Пресс-служба Администрации Томской области

С большим отрывом победу одержал кандидат от «Единой России», временно исполняющий обязанности главы региона Владимир Мазур. Его поддержали 198,8 тыс. человек или 84,94%.

Второе место заняла представитель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Галина Немцева, которой свой голос отдали 14,2 тыс. избирателей или 6,08%.

Андрей Петров (КПРФ) и Виктор Гринев («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость») набрали 5,31% (12,4 тыс.) и 2,11% (4,9 тыс. голосов) соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, досрочные выборы были объявлены после того, как 10 мая бывший губернатор Сергей Жвачкин объявил о своей отставке, сославшись на возраст.

«20 января мне исполнилось 65. И хотя все мужчины в душе мальчишки, я всё-таки один из самых взрослых губернаторов в стране. И конечно, нужно давать дорогу молодым», — отметил он.

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