Донецк, 12 сентября, 2022, 05:16 — ИА Регнум. Киевские боевики обстреляли три населённых пункта в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 12 сентября сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями киевского режима, в своём телеграм-канале.

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

В 00:05 мск по Куйбышевскому району Донецка киевские каратели выпустили четыре снаряда калибром 155 мм. Обстрел вёлся со стороны населённого пункта Нетайлово.

В 00:35 мск боевики Киева обстреляли снарядами калибром 152 мм населённый пункт Докучаевск. Всего ВСУ выпустили пять таких снарядов со стороны населённого пункта Новомихайловка.

В 02:15 мск был зафиксирован обстрел киевскими боевиками населённого пункта Карлово-Марксово тремя ракетами из реактивной системы залпового огня БМ-27 «Ураган». Обстрел вёлся со стороны населённого пункта Часов Яр.

Информация о пострадавших и разрушениях гражданской инфраструктуры уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в ДНР сообщили о подавлении контратаки ВСУ под населённым пунктом Пески.