Якутск, , 05:20 — REGNUM В единый день голосования 11 сентября в Якутии завершились 484 избирательные кампании. В том числе жители республики голосовали за девять глав районов и 189 руководителей администраций в поселениях. Также состоялись выборы в 13 районных центрах, сообщил в своём телеграм-канале глава региона Айсен Николаев.

Айсен Николаев Kremlin.ru

Читайте также: Требования к избирательной системе будут возрастать — глава ЦИК

В республике также выбирали составы совета депутатов в шести районах и 273 населённых пунктах.

«Прошли открытые и честные выборы. Благодарю якутян за ответственное отношение к своему гражданскому долгу и сделанный выбор!» — отметил глава Якутии.

Он опубликовал список одержавших победу кандидатов и поставил перед ними задачи по развитию региона, подчеркнув, что победа на выборах — это огромная ответственность.

«Уверен, что вместе, общими усилиями, мы будем работать на благополучие жителей Якутии!», — написал Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, В России будут расти требования к избирательной системе, заявила 11 сентября глава ЦИК Элла Памфилова.