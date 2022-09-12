Москва, , 05:03 — REGNUM Ростелеком разработал мобильное приложение для выборов и надеется, что оно будет использоваться с 2023 года. Об этом заявил президент группы компаний «Ростелеком» Михаил Осеевский на заседании в ЦИК.

Выборы Line-tOodLinGfc

По его словам, приложение разработано, но пока не использовалось на выборах.

«Мы рассчитываем, что в ближайшие выборы мы начнем более активно использовать мобильное приложение. Мы считаем, что это правильный путь», — сказал Осеевский.

Он добавил, что приложение будет доработано, чтобы в 2023 году его использовать в случае принятия соответствующего решения Центральной избирательной комиссией.

Осеевский подчеркнул, что новое приложение выстроено полностью на российской криптографии и защищено.