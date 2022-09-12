Улан-Удэ, 12 сентября, 2022, 04:58 — ИА Регнум. В Бурятии стали известны результаты голосования по итогам обработки 99,4% бюллетеней. С большим отрывом победу одерживает действующий глава региона Алексей Цыденов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Бадмаев ИА REGNUM Выборы главы Бурятии

По данным республиканского избиркома, итоговая явка составила 37,98%. 86,24% из них или около 235,2 тыс. человек проголосовали за действующего руководителя субъекта, который представлял «Единую Россию».

Второе место занял кандидат от КПРФ Виктор Малышенко с результатом 7,12% или 19,4 тыс. человек. Либерал-демократа Сергея Дороша поддержали 7,2 тыс. избирателей (2,66%). Представителю партии «Новые люди» Семёна Матхеева свой голос отдали 6,4 тыс. человек (2,35%).