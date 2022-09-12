Екатеринбург, , 04:54 — REGNUM Действующий губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев победил на третьих для него выборах руководителя региона. Это следует из сообщений облизбиркома.

Евгений Владимирович Куйвашев Kremlun.ru

Из проголосовавших граждан свои голоса ему отдали 618 020 человек. Это 65,78% избирателей.

На втором месте находится Александр Ивачёв (КПРФ). За него проголосовал 121 301 человек или 12,91%.

Третье место занял Андрей Кузнецов с результатом 85 973 голоса или 9,15%.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в бюллетенях значились пять кандидатов. Выборы проходили 11 сентября в один день.