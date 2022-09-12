Лондон, , 04:46 — REGNUM Плюшевых медвежат, воздушные шары и другие предметы, кроме цветов, попросили не приносить жителей Великобритании, желающих почтить память королевы Елизаветы II к Букингемскому дворцу. Об этом 11 сентября сообщается на сайте организации Royal Parks, в ведении которой находятся все королевские парки.

Королева Великобритании Елизавета II Abuk SABUK

В сообщении указано, что никакие подарки и предметы, не связанные с цветами, приниматься не будут. Британцев попросили не приносить плюшевых медвежат или иные игрушки, а также воздушные шары. При этом цветы просят приносить без обёртки, и уточняется, что будут приниматься открытки.

Плюшевых медвежат Паддингтон, один из которых является главным героем книги писателя Майкла Бонда, британцы связали с королевой после того, как в июне по случаю Платинового юбилея правления Елизаветы II был показан видеоролик чаепития, в котором королева и плюшевый медвежонок пьют чай.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Джозеф Байден получил официальное приглашение принять участие в похоронах королевы Великобритании Елизаветы II.

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