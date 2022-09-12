Токио, , 04:20 — REGNUM Как минимум 250 мм осадков ожидается на юге Японии из-за воздействия тайфуна «Муифа». Об этом 12 сентября сообщило Национальное метеорологическое управление.

Тайфун Popsci.com

Уточняется, что основной удар стихии примет на себя префектура Окинава. Жителей региона власти призвали проявлять осторожность в связи с выпадением большого количества осадков и связанными с этим угрозами оползней, схода селей и выхода рек из берегов.

Сейчас тайфун движется вдоль южных островов Японии в северном направлении. Скорость ветра в эпицентре тайфуна составляет 45 м/сек, скорость отдельных порывов достигает 60 м/сек.

Тайфун «Муифа» образовался в Тихом океане из тропического циклона к востоку от Филиппин.

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