Нью-Йорк, США, , 04:15 — REGNUM Испанский теннисист Карлос Алькарас станет первой ракеткой мира, сместив с этой позиции Даниила Медведева. Об этом 12 сентября сообщает ИА REGNUM.

Даниил Медведев Carine06

Алькарас возглавит мировой рейтинг благодаря победе на Открытом чемпионате США (US Open). В финале он обыграл норвежца Каспера Рууда, который станет второй ракеткой мира.

19-летний Алькарас станет самым молодым теннисистом, добравшимся до вершины мирового рейтинга. Он превзошёл достижение Ллейтона Хьюитта.

Напомним, до начала US Open первой ракеткой мира был российский теннисист Даниил Медведев, но в 1/8 финала турнира он проиграл Нику Кирьосу и потерял первую позицию в рейтинге.

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