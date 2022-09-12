Нью-Йорк, США, 12 сентября, 2022, 04:15 — ИА Регнум. Испанский теннисист Карлос Алькарас станет первой ракеткой мира, сместив с этой позиции Даниила Медведева. Об этом 12 сентября сообщает ИА REGNUM.

Carine06 Даниил Медведев

Алькарас возглавит мировой рейтинг благодаря победе на Открытом чемпионате США (US Open). В финале он обыграл норвежца Каспера Рууда, который станет второй ракеткой мира.

19-летний Алькарас станет самым молодым теннисистом, добравшимся до вершины мирового рейтинга. Он превзошёл достижение Ллейтона Хьюитта.

Напомним, до начала US Open первой ракеткой мира был российский теннисист Даниил Медведев, но в 1/8 финала турнира он проиграл Нику Кирьосу и потерял первую позицию в рейтинге.