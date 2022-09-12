12 сентября 2022 | Время чтения 5 мин

Имеющая статус резидента Арктической зоны РФ компания «Алмар — алмазы Арктики» получила кредит от банка с госучастием, который прописан в Якутии и контролируется регионом. Среди владельцев "Алмара" — супруга главы Якутии Айсена Николаева — Людмила Николаева.

Анастасия Степанова, , 07:45 — REGNUM Любопытная ситуация складывается в Якутии — компания «Алмар — алмазы Арктики» (имеет статус резидента Арктической зоны РФ), акционером которой является Людмила Николаева — жена главы Якутии Айсена Николаева, получила многомиллионный кредит от «Алмазэргиэнбанк». Контролирующим акционером последнего является РФ в лице минимущества Якутии. А нет ли здесь конфликта интересов? Подробности — в материале ИА REGNUM.

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О бизнесе Людмилы Николаевой, которая ранее стала собственником крупной доли в компании, получившей в разработку два месторождения в Лено-Анабарской алмазоносной провинции Якутии, ИА REGNUM сообщало в материалах «Алмазы для первой леди, макарошки — для якутян: об активах семьи Николаевых» и «Бизнес-портфель жены главы Якутии пополнила новая алмазодобывающая компания».

Об «Алмаре» и его бенефициарах

В ЕГРЮЛ 22 июля 2021 года было зарегистрировано акционерное общество «Алмар — Алмазы Арктики» (Алмар), которое прописано в с. Оленек Оленекского эвенкийского национального района Якутии. Основной вид деятельности — добыча алмазов. Изначально учредителем выступило ООО «Арктическая горная компания» (АГК), в которой на 2021 год доли имели Людмила Николаева, ООО «Поларктик менеджмент», Павел Андреев (глава благотворительного фонда «Ситим», чьи данные совпадают с данными депутата Верховного Совета ЯАССР и Госсобрания (Ил Тумэн) Якутии ряда созывов, а также бывшего главы правления алмазогранильного завода), главный геолог АГК Сергей Граханов и Роман Ноговицын. С июня 2022 года АГК принадлежит ПАО «Алмар».

В совете директоров «Алмара» на сегодня числится всё тот же основатель актива Павел Андреев, у которого 16,19% доли компании, а также бывший научный сотрудник Института геологии алмазов и благородный металлов СО РАН Сергей Граханов (12,14% доли), Андрей Карху — бывший член наблюдательного совета компании «Алроса», экс-сотрудник ПАО «Алмазы Анабара». Примечательно: долю в «Алросе» имеют как республика, так и РФ.

Также в совете директоров «Алмара» числятся бывший топ-менеджер алмазных дилеров Diamond Trading NV (Бельгия) и Deltatau Shanghai (Китай) Андрей Новиков (5,2% доли через ООО «Поларктик менеджмент»), Анна Бамбурова — экс-сотрудник компаний «Аэропорт Архангельск», АО «Севмормонтаж», издательства «Художественная литература» и Севинч Ипатова, фигурирующая на сайте как гендиректор АО «Инвестиционная компания «Ак Барс Финанс» (дочерняя компания «Ак Барс Банка»), бывший топ-менеджер АО «Управляющая компания «МКБ Инвестиции» и АО «Управляющая компания «Трансфингруп».

Айсен и Людмила Николаевы Пресс-служба главы Якутии и правительства Якутии

На первое полугодие 2022 года главными акционерами «Алмара» являлись Людмила Николаева, которая числилась членом совета директоров, — 32,37%, Павел Андреев — 16,19%, Сергей Граханов — 12,14%. Более того, в годовом отчёте «Алмара» за 2021 года приветственное слово от главы совета директоров написано от имени Николаевой.

В основе истории «Алмара» лежит история АГК, которая в 2016 году получила две лицензии на пользование недрами в Булунском и Оленекском улусах Якутии. В том же году начаты поисковые работы на лицензионном участке «Хатыстахский». В 2019 году, по имеющимся данным, компания достигла договоренностей о поставках алмазов первым клиентам с крупными алмазными дилерами из Бельгии, Индии и Китая. В 2020 году «Алмар» на геологоразведочные работы привлекла компанию «Алроса».

Гендиректор компании Андрей Карху в отчёте по итогам 2021 года заявлял, что «Якутская Арктика может стать российским алмазным Клондайком: для этого необходимо создание в бассейнах рек Лена и Анабар современного ресурсного кластера, учитывающего как общемировые практики устойчивого развития, так и особенности региона и коренных малых народов Севера России». К слову, в апреле 2022 года «Алмар» получил статус резидента Арктической зоны РФ.

Якутия (сс) A. L. (loading)

Портфель «Алмара» включает 9,5 млн карат прогнозных ресурсов алмазов на лицензионных участках для открытого способа отработки. В 2024 году компания запланировала старт промышленной добычи и старт продаж с выходом на операционную рентабельность по итогам года. Прогнозируемый объём добычи равняется 0,5 – 0,6% от общей мировой добычи алмазов с ростом до 1 – 1,5%. Амбициозно. Хотя при таких акционерах не удивительно.

Кредитная поддержка для своих?

В публикации ЯСИА от июня 2022 года, где жена Айсена Николаева даёт интервью, ею называют (и она не опровергает) советником председателя правления «Алмазэргиэнбанка».

Ранее в этом банке Людмила Николаева, как и её супруг — ныне глава Якутии, — занимали руководящие должности. Более того, «Алмазэргиэнбанк» на сентябрь 2021 года на 92,5% принадлежит Российской Федерации, но функции акционера осуществляет министерство имущественных и земельных отношений республики. Глава этого министерства назначается указом главы Якутии, то есть указом Айсена Николаева на сегодня. Например, Павла Иванова назначили в 2020 году указом Николаева за номером 1509.

Здание «Алмазэргиэнбанка» (сс) Начо Родригес

На странице раскрытия информации компании «Алмар» в конце августа 2022 года появились сведения о совершении эмитентом существенной сделки, а именно заключении кредитного договора об открытии не возобновляемой кредитной линии № 220 000 120 от 23 августа 2022 года на сумму 120,5 млн рублей на срок до 30 декабря 2022 года. Стоимость активов заёмщика, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, на 30 июня 2022 года составляла 191,336 млн рублей.

Кредит компании, акционером которой является супруга главы Якутии, выдал АКБ «Алмазэргиэнбанк», подконтрольный республике. Прелюбопытнейшая ситуация, не находите?