Москва, , 03:57 — REGNUM Нововведения на рынке обязательного автомобильного страхования ОСАГО и повышение цен коснутся только «аварийных» водителей. Об этом 12 сентября заявил экономист Егор Клопенко.

ОСАГО Иван Шилов © ИА REGNUM

«Необходимо отметить, что рост тарифов ОСАГО затронет только так называемых «аварийных» водителей. Так что, если вы водите безопасно, на вас это повышение цен не повлияет», — приводит слова Клопенко агентство «Прайм».

С 11 сентября вступили в силу новые правила, согласно которым при расчете стоимости ОСАГО страховщики будут использовать цены аналогов оригинальных автозапчастей. Кроме того, с 13 сентября произойдёт очередное расширение коридора тарифов ОСАГО.

В качестве причины называется резкая разбалансировка рынка ОСАГО за счёт быстрого роста стоимости запчастей и увеличения стоимости ремонта.

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