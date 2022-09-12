Москва, 12 сентября, 2022, 03:57 — ИА Регнум. Нововведения на рынке обязательного автомобильного страхования ОСАГО и повышение цен коснутся только «аварийных» водителей. Об этом 12 сентября заявил экономист Егор Клопенко.

Иван Шилов ИА REGNUM ОСАГО

«Необходимо отметить, что рост тарифов ОСАГО затронет только так называемых «аварийных» водителей. Так что, если вы водите безопасно, на вас это повышение цен не повлияет», — приводит слова Клопенко агентство «Прайм».

С 11 сентября вступили в силу новые правила, согласно которым при расчете стоимости ОСАГО страховщики будут использовать цены аналогов оригинальных автозапчастей. Кроме того, с 13 сентября произойдёт очередное расширение коридора тарифов ОСАГО.

В качестве причины называется резкая разбалансировка рынка ОСАГО за счёт быстрого роста стоимости запчастей и увеличения стоимости ремонта.