Омск, 12 сентября, 2022, 03:54 — ИА Регнум. В Омской области днём 12 сентября ожидается +9…+14 °С, сообщили ИА REGNUM в Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Заморозки

Ветер северо-западный 6-11 м/с, без существенных осадков. 13 сентября в регионе будет преимущественно без осадков, ночью местами туман.

Ночью ожидается слабый ветер, днём — юго-западный 5-10 м/с. Температура ночью +1…+6 °С, при прояснении ожидаются заморозки до — 1…-6 °С. Днём столбики термометров поднимутся до +10…+15 °С.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей ряда сибирских регионов предупредили о порывистом ветре и высокой пожароопасности.

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