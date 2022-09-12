Запорожье, Украина, 12 сентября, 2022, 03:50 — ИА Регнум. Требования киевских властей передать Запорожскую АЭС (ЗАЭС) под их контроль назвал абсурдными, не подкреплёнными никакими гарантиями председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов 12 сентября в беседе с РИА Новости.

Запорожская АЭС

Как указал Рогов, призывы Киева к российским войскам покинуть территорию Запорожской АЭС и город Энергодар, а также демилитаризовать зону АЭС и передать станцию под контроль киевских властей и МАГАТЭ абсурдны. Более того, подобные заявления Киева, по мнению Рогова, никоим образом не связаны с отстаиванием интересов энергетической отрасли и с желанием обеспечить безопасность на Запорожской АЭС.

«Если подобные «хотелки» выполнять, то риск аварии, внештатных ситуаций и ядерного шантажа на АЭС увеличится на порядок», — пояснил Рогов.

Переход АЭС под контроль киевского террористического режима многократно увеличивает вероятность непоправимых последствий и может поставить мир на грань атомной катастрофы.

Рогов подчеркнул, что только российские Вооружённые силы могут гарантировать безопасность ЗАЭС и защитить её, в том числе от обстрелов и провокаций со стороны киевских боевиков.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что МАГАТЭ предложило начать переговоры о создании вокруг Запорожской АЭС охранной зоны ядерной и физической безопасности.