Токио, , 03:45 — REGNUM Столкнувшаяся с энергетическим кризисом Европа, в панике закупает ископаемые ресурсы, усиливая энергокризис по всему миру, пишет японское издание Sankei Shimbun.

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«Европа увеличивает свой импорт ископаемых энергоресурсов. Она ввозит уголь со всего мира, включая Южную Африку, Ботсвану, Колумбию и США. Она закупает большие объемы сжиженного природного газа (СПГ) в США. Такие «взрывные» покупки традиционного топлива усилили энергетический кризис по всему миру», — пишет издание.

Автор статьи подчеркивает, что в ответ на этот кризис страны в других регионах мира также озадачились добычей ископаемого топлива. При этом те, у кого имеются внутренние возможности для добычи, еще как-то могут справится со сложившейся ситуацией, однако бедные страны без природных ресурсов испытывают серьезные трудности.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-глава МИД Австрии рассказала о вине Европы в энергетическом кризисе.