Нью-Йорк, США, 12 сентября, 2022, 03:44 — ИА Регнум. Испанский теннисист Карлос Алькарас одержал победу над представителем Норвегии Каспером Руудом в финале Открытого чемпионата США (US Open). Встреча продолжалась 3 часа 20 минут и завершилась со счётом 6:4, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3.

Теннис

Алькарас 14 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 3 из 11 брейк-пойнтов. На счету Рууда четыре эйса, две ошибки на подаче и 3 из 10 брейков.

19-летний Алькарас впервые выиграл турнир Большого шлема. Ранее его лучшим результатом был выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции в 2022 году.