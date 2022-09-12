Вашингтон, , 03:28 — REGNUM Соединённые Штаты могут выиграть от кризиса в Европе, вызванного сокращением поставок российского газа, но пострадают в случае отказа России от экспорта нефти. Об этом 12 сентября пишет The Washington Post.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если Россия продолжит продавать миру нефть и только сократит экспорт газа в Европу, эффект для экономики США, вероятно, будет минимальным», — говорится в статье.

Отмечается, что это может даже помочь американским фирмам, добывающим природный газ.

Но есть сценарий, который для США гораздо хуже, отмечает издание. Это отказ России от экспорта нефти, который может быть возможен в случае попытки западных стран применить механизм ценовых ограничений.

По словам экономиста Марка Занди, это толкнёт американскую экономику в рецессию, а цены на бензин вновь взлетят до пяти долларов за галлон. Такую цену экономика не может переварить, отметил он.