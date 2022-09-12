Киев, , 03:22 — REGNUM Киевский режим прорабатывает план захвата Крыма после взятия Херсона.

Михаил Подоляк Официальное интернет-представительство президента Украины

«Успешное наступление на Херсон, деблокада области, позволит нам провести военную операцию против российских войск на полуострове [Крым]. Сейчас эти сценарии прорабатываются», — заявил советник руководителя офиса Зеленского Михаил Подоляк.

Он также заявил, что для переговоров с Россией киевскому режиму важно вернуть контроль над Донецком и Луганском.

«Есть вероятность, что к этому времени в России произойдет обновление политической элиты. Наши требования приведут Россию в шок», — заявил Подоляк.

Как сообщало ИА REGNUM, в ДНР сообщили о подавлении контратаки ВСУ под Песками.