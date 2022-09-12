Берлин, , 03:20 — REGNUM Ряд крупных предприятий могут остановить свою работу в связи с резким ростом цен на газ в Германии. Об этом 11 сентября сообщает издание Advance.

Флаг Германии Даниль Муллагалиев © ИА REGNUM

Отмечается, что бесперебойные поставки газа из России по низкой цене имели ключевое значение для немецкой экономики. Но на фоне антироссийских санкций покупка топлива по низкой цене и в нужном для функционирования экономики объёме стала очень проблематичной. На этом фоне некоторые предприятия уже планируют сократить, либо совсем закрыть производство.

Подобная ситуация наблюдается не только в Германии, но и в других странах Европы. Министр экономики ФРГ Роберт Хабек пояснил, что высокая цена на энергоносители будет сохраняться в стране и в Евросоюзе в целом ещё долгое время. Это подтверждают и аналитики, которые предупреждают о тяжёлых временах в Евросоюзе уже предстоящей зимой.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что инициативу министра экономики ФРГ Хабека по генеральной проверке систем отопления в домах граждан ради экономии электроэнергии, оценили в €10 млрд.

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