Берлин, 12 сентября, 2022, 03:20 — ИА Регнум. Ряд крупных предприятий может остановить свою работу в связи с резким ростом цен на газ в Германии. Об этом 11 сентября сообщает издание Advance.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Германии

Отмечается, что бесперебойные поставки газа из России по низкой цене имели ключевое значение для немецкой экономики. Но на фоне антироссийских санкций покупка топлива по низкой цене и в нужном для функционирования экономики объёме стала очень проблематичной. На этом фоне некоторые предприятия уже планируют сократить, либо совсем закрыть производство.

Подобная ситуация наблюдается не только в Германии, но и в других странах Европы. Министр экономики ФРГ Роберт Хабек пояснил, что высокая цена на энергоносители будет сохраняться в стране и в Евросоюзе в целом ещё долгое время. Это подтверждают и аналитики, которые предупреждают о тяжёлых временах в Евросоюзе уже предстоящей зимой.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что инициативу министра экономики ФРГ Хабека по генеральной проверке систем отопления в домах граждан ради экономии электроэнергии оценили в €10 млрд.