Вашингтон, , 03:14 — REGNUM Как провал выглядит первый американский стелс-истребитель пятого поколения F-22 Raptor. Об этом 12 сентября пишет издание Military Watch.

Истребитель F-22 Raptor

Отмечается, что наиболее серьезные недостатки F-22 связаны с авионикой: к моменту ввода истребителя в эксплуатацию его компьютерные системы фактически устарели. В частности, он не может обмениваться данными с другими бортами. Кроме того, отсутствие у самолёта инфракрасных систем поиска и слежения подрывает его боеспособность.

При этом F-22 предъявляет высокие требования к техническому обслуживанию, что приводит к низким показателям готовности.

Также в издании напомнили про «кашель Раптора», который развивался у пилотов из-за конструкции высотно-компенсирующего костюма, сдавливавшего грудную клетку.

Отмечается, что в военно-воздушных силах США самолёт признали проблемным.

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