Луганск, , 02:36 — REGNUM Кресты вермахта, которыми киевские боевики пометили свою военную технику, являются плевком в сторону убитых фашистами во время Великой Отечественной войны жителей б. УССР. Такое заявление сделал глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник в беседе с РИА Новости.

Родион Мирошник Council.gov.ru

«Сначала нацики стыдливо набивали свастику на свои тела, но прятали под одежду, теперь вынесли на технику, дальше — только поднять на флаги», — указал Мирошник.

Как отметил глава представительства ЛНР в России, в годы Великой Отечественной войны фашисты убили на территории б. УССР восемь миллионов человек. Поэтому рисуя кресты вермахта на технике киевские боевики плюют на могилы собственных соотечественников.

Мирошник назвал кресты на башнях и броне киевских боевиков родовым знаком нацистских карателей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что российские следователи зафиксируют и расследуют факты новых преступлений киевских нацистов в Донбассе.

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