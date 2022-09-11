Киров, 12 сентября, 2022, 02:34 — ИА Регнум. В борьбе за кресло губернатора Кировской области по итогам обработки 87,32% протоколов участковых избирательных комиссий определился лидер. За врио главы Кировской области Александра Соколова («Единая Россия») свои голоса отдали 72,88%, или 199 597 избирателей, которые пришли на участки. Об этом свидетельствуют данные информационного центра ЦИК России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Депутат Заксобрания области Сергей Мамаев (КПРФ) набрал 13,14%, его коллега от ЛДПР Владимир Понарьев — 5,7%, представитель руководства компании «Резерв» Фёдор Лугинин (партия «Родина») — 4,49%. А за депутата Тульской областной думы Юрия Моисеева («Коммунисты России») свои голоса в Кировской области отдали всего 1,53%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Кировской области явка на выборах главы региона составила 35,85%. Явка на губернаторских выборах в 2017 году была 30,37%.