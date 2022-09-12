Стамбул, Турция, , 02:22 — REGNUM Из портов на территории бывшей УССР разрешено выйти четырём судам с продовольствием в рамках продуктовой сделки. Об этом 12 сентября сообщил Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.

Зерно Иван Шилов © ИА REGNUM

«СКЦ санкционировал выход 12 сентября четырёх судов, перевозящих в общей сложности 64 657 тонн зерна и других пищевых продуктов в рамках черноморской зерновой инициативы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что судно HADAR вывезет из порта Южный в Италию 23 500 тонн пшеницы и 3500 тонн кукурузы, сухогруз NORD STARK доставит из Черноморска в Испанию 27 500 тонн пшеницы, корабль SALLY M повезёт из Черноморска в Ливан 6857 тонн кукурузы.

В СКЦ отметили, что по состоянию на 11 сентября общий тоннаж зерна и других продуктов питания, вывозимых из портов на территории б. УССР, составляет 2 607 511 тонн. Всего на данный момент разрешено 260 рейсов.

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