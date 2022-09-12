Йошкар-Ола, , 02:22 — REGNUM После обработки 93,44% протоколов участковых избирательных комиссий на выборах главы Марий Эл по-прежнему лидирует врио главы республики, проходящий как самовыдвиженец, Юрий Зайцев. Ему свои голоса отдали 82,18% избирателей (129 988). Такие данные приводит портал ЦИК РФ.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

На втором месте по числу отданных за него голосов — депутат Госсобрания республики Антон Мирбадалев (ЛДПР), у которого 8,02%, а на третьем — советник главы отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Наталия Глущенко с 5,86%. Замыкает список глава кооперативного участка «Йошкар-Ола-1», которая представляет «Российскую партию пенсионеров за социальную справедливость», Валентина Злобина — 2,29%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на 18:30 11 сентября 2022 года на выборах главы явка составила 26,37%. На начало июля 2022 года в списках избирателей региона было 530 425 человек.