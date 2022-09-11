Берлин, 12 сентября, 2022, 02:11 — ИА Регнум. Трубопровод «Северный поток — 2» полностью готов к эксплуатации и заполнен газом, но, чтобы запустить его, нужна политическая воля правительства Германии. Такое заявление сделал 12 сентября посол России в ФРГ Сергей Нечаев в интервью газете «Известия».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Северный поток — 2

Нечаев напомнил, что трубопровод является многосторонним экономическим проектом, в который было вложено немало средств. На сегодняшний день «Северный поток — 2» построен на 100% и полностью готов к эксплуатации. Газопровод прошёл все необходимые технические проверки, соответствует требованиям и заполнен газом.

«Для запуска необходима лишь политическая воля руководства ФРГ. Однако пока что политические решения, навязанные Берлину, имеют приоритет перед прагматизмом», — указал российский дипломат.

Как уточнил Нечаев, согласно оценкам немецких экспертов, Германия не сможет полностью отказаться от российского газа в ближайшее время, так как быстро заместить энергоносители из России за счёт сжиженного природного газа (СПГ) технически пока не представляется возможным. У ФРГ нет необходимых мощностей для приёма СПГ, а терминалы, которые сейчас только планируется построить, полностью не смогут решить проблему. Кроме того, у Германии нет твёрдых договорённостей о будущих поставках.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в условиях энергетического кризиса правительства стран Европы могут обанкротиться, если ошибутся и предпримут неправильные действия. В частности, речь идёт о налоговом регулировании для энергетических компаний, отказе от спотовых цен, стимулировании инвестиций в развитие новых источников энергии.