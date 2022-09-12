Ижевск, , 02:11 — REGNUM По итогам обработки 82,26% протоколов участковых избирательных комиссий (УИК) на выборах главы Удмуртии с большим отрывом от соперников лидирует действующий руководитель Александр Бречалов, которому свои голоса отдали 63,55% избирателей (233 694 голоса). Такие данные приводит портал ЦИК России.

Выборы в Удмуртии пресс-служба ЦИК Удмуртии

Второе место по итогам обработки вышеуказанного количества протоколов у депутата городской думы Ижевска, возглавляющего фракцию КПРФ, Александра Сыров, который также является директором и учредителем компании «Бастион», — 20,26% (74 509 голосов). За депутата Госсовета и главу фракции ЛДПР, замглавы ООО «Главпроектэкспертиза» Тимура Ягафарова отдали свои голоса 10,09% (37 092). Депутат Госдумы, фигурант списка Forbes «Власть и деньги. Рейтинг доходов госслужащих — 2019» Вадим Белоусов («Справедливая Россия — За правду») набрал 3,35% (12 327) голосов от общего числа принявших участие в голосовании.

Напомним, голосование проходило в течение трёх дней, стартовав 9 сентября 2022 года. На начало июля 2022 года в списках избирателей числились порядка 1,16 млн человек.

На второй день голосования явка на время закрытия участков составила 23,87%. На третий день голосования на 18:00 явка была 37,48%.

Кроме главы региона в этот день проходили выборы депутатов госсовета Удмуртии седьмого созыва, по итогам которых 40 парламентариев избираются по одномандатным округам, 20 — по партийным спискам.