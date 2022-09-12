Москва, , 02:09 — REGNUM Итоговая явка на муниципальных выборах в Москве составила 33,9%. Об этом сообщает столичный общественный штаб по наблюдению за выборами.

Москва Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В Москве продолжается подсчет голосов на муниципальных выборах, и подводить итоги выборов еще рано, но можно посчитать статистику по явке. Итоговая явка составила 33,9%», — говорится в сообщении штаба.

Отмечается, что в электронном голосовании приняло участие 1 748 616 москвичей, а традиционный способ голосования выбрали 695 214 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, Памфилова заявила об отмене результатов голосования на 20 участках.