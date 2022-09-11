Лондон, 12 сентября, 2022, 02:05 — ИА Регнум. Новый премьер-министр Лиз Трасс должна провести страну через кризис единства, вызванный смертью Елизаветы II, пишет The Guardian.

Флаг Великобритании

«Премьер-министр теперь должна попытаться провести страну через кризис единства и уверенности, который может возникнуть после смерти ее более известной тезки, Елизаветы II», — пишет автор статьи.

Издание пишет, что смерть Елизаветы II, которую «знали и уважали президенты и премьер-министры всего мира», неизбежно ослабит британское влияние. На ослабление роли страны влияют и другие показатели: ВВП, валюта, долг, влияние, военная мощь.

«Британия тонет», — говорится в статье.

По словам автора, главный вопрос сегодня для страны: возьмется ли Трасс за восстановление международных мостов, отказавшись от собственной риторики, или нет.

«За 12 неуклюжих месяцев в качестве министра иностранных дел Трасс неумело обострила отношения Великобритании со всеми крупными международными державами», — указывает он.

При этом автор статьи подчеркивает, что Елизавета II всегда приспосабливалась к новым временам.

«Может ли премьер-министр Лиз проявить такую ​​же ловкость и гибкость? Потому что прямо сейчас Британия и британцы рискуют остаться на обочине», — резюмирует автор.

Как сообщало ИА REGNUM, c избранием нового премьер-министра Лиз Трасс Великобритании грозит череда сложных кризисов.