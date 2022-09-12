Донецк, , 02:02 — REGNUM Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что информация о его отставке и о взятии донецкого аэропорта войсками ВСУ не соответствует действительности.

Денис Пушилин Council.gov.ru

«Мы видели, вчера было очень много вбросов. О том, что в аэропорт уже зашёл противник, что меня уже пытались уволить и в Россию отправить. Конечно же, полная чушь», — сказал Пушилин в видеообращении.

Глава ДНР призвал пользоваться только официальными источниками информации и не доверять фейкам, которые распространяет пропаганда киевского режима.

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