Брюссель, 12 сентября, 2022, 01:46 — ИА Регнум. Решение Совета ЕС о приостановке действия упрощённого визового режима с Россией вступило в силу 12 сентября.

Marco Verch Professional Photographer Виза шенген

Согласно решению, стоимость краткосрочной шенгенской визы вырастет с €35 до €80. Будут увеличены сроки выдачи виз до 45 дней, а также вырастет количество документов, которые необходимо подать.

Кроме того, у стран ЕС появится больше возможностей по отказам в визах. Также им разрешено вводить на национальном уровне дополнительные ограничения для допуска граждан России вплоть до аннулирования действующих виз.

Исключения могут быть сделаны только для членов семей граждан ЕС, а также для лиц, путешествующих по гуманитарной необходимости, а также для «диссидентов и представителей гражданского общества».

По словам ответственного секретаря Бельгийской федерации русскоязычных организаций Сергея Петросова, «фактически речь идёт о введении впервые в истории ЕС усложнённого визового режима».