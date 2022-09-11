Сыктывкар, 12 сентября, 2022, 01:26 — ИА Регнум. По предварительным данным, в Коми явка избирателей на участки составила 12,63%. Об этом сообщает избирком республики.

Наталья Хомутова Выборы

В лидерах по количеству проголосовавших по-прежнему Прилузский, Усть-Куломский и Усть-Вымский районы.

Напомним, в Коми состоялись дополнительные выборы депутатов советов муниципальных образований. На выборах выдвинуто 98 кандидатов, из них 25 кандидатов выдвинуто в порядке самовыдвижения, 73 кандидата — от шести избирательных объединений.

Как сообщало ИА REGNUM, глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что результаты голосования отменены на 20 избирательных участках в восьми субъектах РФ.