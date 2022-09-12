Будапешт, , 01:26 — REGNUM Евросоюз назвал проигравшим в конфликте вокруг Киева из-за действий, которые противоречат его собственным интересам, спикер парламента Венгрии Ласло Кевер. Об этом 11 сентября сообщает агентство MTI.

Флаг Венгрии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По мнению Кевера, Евросоюз неспособен ни предотвратить политически начало конфликта на территории б. УССР, ни восстановить мир дипломатическим путём. Также Кевер отмечает, что ЕС действует под внешним давлением во вред собственным экономическим интересам и поэтому уже сейчас может считаться проигравшей стороной, вне зависимости от того, кто будет победителем по итогам конфликта.

«Группы интересов и частный капитал вне Европы обрекают Европейский Союз в целом и каждое государство-член по отдельности на военную зависимость, политическое подчинение, экономическую и энергетическую нежизнеспособность, финансовую задолженность, грабежи и общественную разобщенность», — указал спикер парламента Венгрии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что как заявил советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан, санкции Евросоюза к России не оправдали возложенных на них ожиданий, поэтому могут быть пересмотрены в следующем европейском политическом сезоне.

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