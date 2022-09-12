Турин, Италия, , 01:17 — REGNUM «Ювентус» сыграл вничью с «Салернитаной» в матче седьмого тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:2.

Логотип Ювентуса

В первом тайме «Салернитана» забила два гола. Отличились полузащитник Антонио Кандрева (18) и нападающий Кшиштоф Пёнтек (45+5).

«Ювентус» смог отыграться после перерыва благодаря голам защитников Бремера (51) и Леонардо Бонуччи (93). При этом на 99-й минуте форвард «Ювентуса» Аркадиуш Милик забил третий гол, но арбитр отметил его после просмотра видеоповтора.

На сегодняшний день «Ювентус» занимает седьмое место в турнирной таблице серии А, на счету команды 10 очков. «Салернитана» идёт на 10-м месте с семью очками.