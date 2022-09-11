Монако, 12 сентября, 2022, 01:03 — ИА Регнум. «Монако» одержал победу над «Лионом» в матче седьмого тура чемпионата Франции по футболу. Встреча прошла завершилась со счётом 2:1.

Футбольный клуб «Монако»

В составе «Монако» голы забили защитники Бенуа Бадьяшиль и Гильермо Марипан. У «Лиона» отличился нападающий Карл Токо Экамби.

Российский полузащитник Александр Головин вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 86-й минуте. Он не отметился результативными действиями.

На сегодняшний день «Монако» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции, на счету команды 11 очков. «Лион» идёт на пятом месте с 13 очками.

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